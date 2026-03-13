Non è stata solo una competizione, ma una vera e propria prova di forza intellettuale quella che ha visto protagonista l’Istituto Comprensivo “Padre Pio” di Airola. In occasione della Finale d’Area dei “Giochi Matematici del Mediterraneo 2026”, svoltasi lo scorso 6 marzo presso l’Istituto internazionale del Sannio di Benevento, la scuola airolana ha messo a segno un risultato storico, conquistando il gradino più alto del podio in tutte le categorie della scuola secondaria di primo grado.

I Giochi, organizzati dall’A.I.P.M. (Accademia Italiana per la Promozione della Matematica «Alfredo Guido») con il prestigioso patrocinio dell’Università degli Studi di Palermo, rappresentano molto più di una semplice gara di aritmetica. Si tratta di un percorso nazionale che coinvolge ogni anno migliaia di studenti con un obiettivo ambizioso: sviluppare il pensiero logico, stimolare l’intuizione e valorizzare le eccellenze. In questo contesto altamente competitivo, l’I.C. Padre Pio ha letteralmente “sbaragliato la concorrenza”, dimostrando che la logica e la passione possono portare a traguardi straordinari.

