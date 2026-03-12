Microgame ritira la procedura di licenziamento avviata nei mesi scorsi. L’annuncio arriva dal consigliere regionale Pellegrino Mastella: “Accolgo con grande soddisfazione la decisione dell’azienda. È una notizia importante per i lavoratori coinvolti, per le loro famiglie e per l’intero tessuto produttivo sannita” così Pellegrino Mastella che ha seguito l’evolversi della vertenza sin dalle prime fasi. “Si tratta di un risultato che dimostra come il dialogo e il confronto possano produrre soluzioni positive quando tutte le parti in campo agiscono con senso di responsabilità. Voglio ringraziare le organizzazioni sindacali e le parti sociali, che hanno svolto un ruolo determinante nel rappresentare le istanze dei lavoratori, così come ringrazio l’azienda Microgame per la serietà e la disponibilità dimostrate nel percorso che ha portato a questa scelta” quanto aggiunto.

