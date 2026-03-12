Continua l’iter amministrativo-giudiziario della vicenda della New Vision S.r.l. di Sassinoro, l’azienda di compostaggio al quale viene imputato l’inquinamento del fiume Sassinora dello scorso luglio.

A gennaio la Regione ha revocato l’autorizzazione e ha stabilito che nel termine di 30 giorni, pena segnalazione all’Autorità Giudiziaria, la società presenti un piano attualizzato di dismissione e ripristino ambientale dell’area sulla quale insiste l’impianto, che comprenda altresì un piano di indagini preliminari relative a suolo, sottosuolo ed acque sotterranee.

Una decisione che alla società non è piaciuta, tanto da proporre ricorso al Tar.

