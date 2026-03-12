Ancora una sentenza favorevole per i precari della scuola sannita, rappresentati dall’ufficio vertenze della Flc Cgil Benevento, con l’avvocato Pasquale Biondi.

Con sentenza del Tribunale di Benevento, sezione lavoro del 6 marzo 2026, il Giudice ha accolto il ricorso promosso dalla nostra organizzazione sindacale e patrocinato dall’Avvocato Pasquale Biondi, legale fiduciario della Cgil di Benevento, condannando duramente il Ministero dell’Istruzione e del Merito per l’illegittima gestione delle nomine da Graduatorie Provinciali per le Supplenze.

