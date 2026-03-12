Colpo di scena nelle indagini sul furto record alla farmacia ospedaliera dell’Asl di Benevento. I Carabinieri del Comando Provinciale hanno eseguito oggi un decreto di fermo di indiziato di delitto, emesso dalla Procura della Repubblica, nei confronti di un uomo ritenuto gravemente indiziato di furto aggravato in concorso.

L’inchiesta nasce dalla notte del 3 gennaio 2023, quando un commando composto da quattro persone fece irruzione nella farmacia territoriale situata all’interno del nosocomio di Sant’Agata de’ Goti.

Dopo aver divelto le grate in ferro e forzato gli infissi, i malviventi svuotarono tre frigoriferi carichi di farmaci oncologici e salvavita. Il valore del bottino fu enorme: oltre 280.000 euro di medicinali destinati a pazienti con patologie rare e gravi.

