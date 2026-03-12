I Comuni di Apice e Venticano hanno formalizzato un diniego al passaggio dell’elettrodotto Terna a Cubante, nel territorio di Calvi.

Decisione ampiamente attesa, sulla scorta delle perplessità già manifestate in precedenza dagli enti locali coinvolti, anche attraverso canali ufficiali.

Parliamo del percorso alternativo a quello previsto dal progetto originario, più lungo e impattante, aspramente criticato nei giorni scorsi anche dal sindaco di Benevento Clemente Mastella.

