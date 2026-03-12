In occasione della Giornata nazionale contro la violenza sugli operatori sanitari e socio-sanitari, che si celebra oggi, 12 marzo, le organizzazioni sindacali della dirigenza sanitaria dell’Asl di Benevento richiamano l’attenzione su un fenomeno purtroppo in crescita: le aggressioni, verbali e fisiche, ai danni dei professionisti della sanità.

Secondo i dati nazionali dell’Osservatorio sulla sicurezza delle professioni sanitarie, nel 2024 sono state registrate oltre 18 mila aggressioni con circa 22 mila operatori coinvolti, mentre l’Inail ha rilevato quasi 12 mila infortuni da violenza in ambito sanitario nel periodo 2019-2023. Episodi che riguardano non solo ospedali e pronto soccorso, ma anche servizi territoriali e attività di prevenzione.

