Dall’inizio dell’anno la Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Benevento, nell’ambito dei servizi di controllo in materia di sommerso da lavoro, ha effettuato nove attività ispettive nei confronti di varie società della provincia di Benevento all’esito delle quali è stato rilevato l’impiego di quattro dipendenti per i quali non era stato dichiarato il rapporto di lavoro. Irregolarità di vario tipo peraltro tra violazioni normativa previdenziale e su mezzi pagamento tracciabili emerse per diversi altri addetti nel corso dei controlli effettuati.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia