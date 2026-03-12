Dopo la mobilitazione transfemminista che il 9 marzo ha attraversato Benevento, prende forma una nuova iniziativa sul territorio: la nascita di un gruppo di autocoscienza maschile promosso da Officina Transfemminista.

Il corteo, organizzato all’indomani delle mobilitazioni legate alla giornata internazionale dell’8 marzo, ha portato in strada un centinaio di persone tra associazioni, collettivi e cittadine per denunciare le diverse forme di violenza sessista, economica e istituzionale e ribadire che la violenza patriarcale non è un’emergenza isolata ma un fenomeno strutturale della società. Sull’onda della partecipazione e del dibattito aperto dalla giornata di lunedì e dagli incontri che si svolgono da alcuni mesi in città, nasce ora un percorso rivolto agli uomini di autocoscienza. L’obiettivo è quello di creare uno spazio protetto e non giudicante per favorire il dialogo, l’ascolto e il confronto, con l’intento di far emergere nuove consapevolezze sulla mascolinità.

