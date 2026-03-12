L’Asl di Benevento ha adottato la delibera che consente ai dirigenti medici che ne hanno fatto richiesta di proseguire l’attività fino al compimento del 72esimo anno di età e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, in applicazione della normativa prevista dalla legge di conversione del decreto-legge 31 dicembre 2025 n. 200. Il provvedimento riguarda i dirigenti medici Vincenza Battaglia, Pio De Rosa, Antonio Angelo R. Follo ed Emilio Alfredo Tazza, che proseguiranno il servizio nell’ambito dell’emergenza territoriale.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia