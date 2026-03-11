Una nuova guida per il settore economico negli uffici di piazza Municipio.

Nel corso dell’ultima seduta del Consiglio comunale, durante la discussione sul Documento unico di programmazione era emerso l’imminente trasferimento del responsabile delle finanze, Vittorio Marino. Il dipendente, approdato a San Giorgio attraverso il concorsone della Regione Campania, ha tenuto le redini del settore durante l’amministrazione Ciampi, in un momento delicato per le casse comunali, alle prese con la gestione di un pesante disavanzo, che ha condizionato e sta continuando a incidere sui margini di investimento del Comune.

