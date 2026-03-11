Circa 460 mila euro per la ristrutturazione dell’acquedotto esterno all’abitato, è questo il progetto approvato in Giunta a San Bartolomeo in Galdo.

L’Amministrazione, guidata dal Sindaco Carmine Agostinelli, intende ridurre le perdite idriche, razionalizzare ed equalizzare le pressioni di rete e migliorare la qualità dell’acqua erogata dagli utenti.

Come spiega la Giunta, il notevole incremento nel numero di utenze rende più pressanti le esigenze di ammodernamento e sviluppo delle infrastrutture idriche su tutto il territorio comunale anche al fine di arginare l’elevato livello di dispersione della risorsa idrica dovuta ad una rete di condutture con età compresa tra 30 e 50 anni.

