Si chiude con una sentenza di assoluzione il processo legato al drammatico incidente stradale che, il 24 gennaio 2019, costò la vita a una coppia di coniugi di Casoria. Il Giudice del Tribunale di Benevento, Gelsomina Palmieri, ha scagionato M.B., la donna di Cervinara che si trovava alla guida dell’auto coinvolta nel violento impatto lungo la Fondovalle Isclero, in territorio di Airola. Nonostante la gravità dell’evento e la perdita di due vite umane, l’imputata (difesa dall’avvocato Andrea De Longis) è stata assolta per insufficienza o contraddittorietà della prova. In sede processuale, dunque, non è stato possibile attribuire con certezza la responsabilità penale del decesso alla conducente, nonostante alcuni elementi critici emersi durante le indagini, come il superamento dei limiti di velocità.

