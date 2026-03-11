Blindato il primo posto e avviato il countdown per la festa, in casa Benevento è tempo di nuovi stimoli per questo finale di stagione, aspettando la matematica. La squadra di Floro Flores dopo l’ultimo weekend ha allungato ulteriormente il distacco sul Catania, avvicinando il traguardo. Ma, nelle ultime 7 giornate di campionato, può ancora succedere qualcosa: in questo caso la corsa della Strega non è contro le inseguitrici, ormai distanti.

Bensì contro la storia e le squadre che hanno impresso il proprio nome negli annali della Serie C. Con il record di punti ormai irraggiungibile – 96 quelli raccolti dal Catanzaro nel 2022/2023 e dal Cesena nella stagione successiva – per Maita e compagni ci sono, però, altri primati da tenere d’occhio. Quello più allettante riguarda senza dubbio il record del maggior numero di punti raccolti nel girone di ritorno.

