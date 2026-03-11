L’arrivo di Dacia Maraini sul palco dell’auditorium Sant’Agostino ha strappato un fragoroso applauso alla folta platea di studenti, docenti e cittadini di Benevento intervenuti lunedì pomeriggio per la lectio magistralis con la quale la scrittrice ha inaugurato la 12esima edizione del festival filosofico del Sannio, ideato dalla professoressa Carmela D’Aronzo con la collaborazione di UniSannio. Quest’anno il tema è la bellezza.

