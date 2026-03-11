Arriva una possibile svolta nel lungo contenzioso che ha portato al commissariamento della Camera di Commercio Irpinia Sannio.

Una recente sentenza della Corte Costituzionale (numero 23/2026) ha di fatto eliminato la base normativa che aveva consentito la riammissione di alcune associazioni di categoria nel procedimento per il rinnovo del consiglio camerale. In origine, alcune sigle erano state escluse dalla procedura perché considerate associazioni di livello interprovinciale o regionale.

Secondo precedenti pronunce cautelari del Consiglio di Stato, questa caratteristica avrebbe impedito la loro partecipazione al procedimento. La questione è arrivata davanti alla Corte Costituzionale dopo che il Consiglio di Stato, chiamato a pronunciarsi su quattro sentenze del Tar Lazio, ha sollevato dubbi sulla legittimità costituzionale di una norma inserita nel decreto Milleproroghe 2024. Il Tar aveva infatti respinto i ricorsi presentati da alcune associazioni di imprese contro i provvedimenti con cui erano state annullate, in autotutela, le esclusioni di altre associazioni dalla procedura di nomina dei componenti del consiglio camerale.

