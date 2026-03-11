Comunità montana, Castaldo: “Sindaco non poteva firmare la sfiducia”, oggi la sentenza del Tar

Non è stata ancora pubblicata la sentenza del Giudice Amministrativo in merito alla vicenda della Comunità Montana del Taburno, ma c’è attesa pure per quanto il Tar deciderà oggi a seguito del ricorso inoltrato dall’avvocato Roberto Prozzo per conto di Angelamaria Castaldo.
La consigliera comunale di Vitulano, delegata nel consiglio del suddetto ente montano sino al 31 dicembre scorso, allorquando il sindaco Raffaele Scarinzi l’ha rimossa, comunicando di essere lui il rappresentante del Comune, contesta tale atto, nonché quelli successivi adottati dalla prefettura di Benevento che, si ricorderà, aveva nominato un commissario ad acta con il compito di convocare il Consiglio della Comunità Montana. Decisione, però, sospesa a seguito di eccezione proposta dal presidente Gennaro Caporaso.
