Sette giornate alla fine del campionato, 21 punti ancora da distribuire e un vantaggio di 12 lunghezze sulla più immediata inseguitrice rendono il Benevento (quasi) irraggiungibile. Con il pari interno con la Casertana, anche il Catania si è sfilato dalla corsa alla promozione diretta e ormai per brindare al ritorno della Strega in Serie B manca solo il sigillo della matematica. Questione di tempo. Non molto, perché i festeggiamenti potrebbero partire anche prima di Pasqua. Alcune simulazioni, assegnano al derby con la Salernitana del giorno di Pasquetta la percentuale di promozione più alta, perché è una condizione che si verificherebbe semplicemente tenendo invariato il distacco attuale. La realtà, però, potrebbe essere diversa. Mantenendo l’attuale velocità di crociera, infatti, il Benevento potrebbe riuscire a tagliare il traguardo con largo anticipo.

