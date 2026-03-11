«Apprendiamo con favore che il Presidente della Regione Campania, Roberto Fico ha ritirato la delibera della privatizzazione dell’acqua per la rete della Grande Adduzione Idrica Occidentale, GRIC. Questo, però, non è sufficiente» secondo i Comitati Acqua Pubblica Area Napoli Nord Est-Area Flegrea, che reclamano, insieme al Coordinamento Campano per l’acqua pubblica, una moratoria per la gestione dei distretti di Napoli Nord ma anche per Caserta e Benevento.

Proprio ieri mattina, in conferenza dei capigruppo, il presidente del consiglio comunale di Benevento, Renato Parente, ha preannunciato una seduta consiliare per riprendere l’iter di Sannio Acque.

La questione non sarà affrontata nel corso della seduta convocata per mercoledì prossimo, solo perché il parere dei revisori dei conti che correda la delibera è del precedente collegio, pertanto appena sarà acquisito quello dei revisori in carica, la civica assise affronterà uno degli argomenti più controversi, una vicenda che si trascina, ormai, da anni, viste le ripetute bocciature da parte della Corte dei conti.

