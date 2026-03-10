Solo 135′ di campo insieme ma un feeling che lascia il segno. Funziona alla perfezione l’intesa tra Francesco Salvemini e Guglielmo Mignani, a lungo alternative nell’attacco giallorosso ma, al “Viviani”, per la prima volta compagni di reparto dall’inizio. Una scelta, quella di Floro Flores, che ha regalato alla sua Strega una sfumatura diversa, mai vista fin qui in campionato. Sia per l’ampio minutaggio concesso ai due in coppia, da riferimenti offensivi della Strega.

Sia per il vestito tattico indossato contro il Sorrento, in un modulo inedito. Il 4-4-2 scelto per una delle trasferte più delicate della stagione, pochi giorni dopo il pieno d’entusiasmo contro il Catania e il rischio appagamento di una vittoria pesantissima, ha messo al centro dei riflettori la sintonia dei due attaccanti, entrambi in campo nello stesso momento solo nella quarta partita stagionale dopo Latina, Casertana e Catania.

