“Ancora una volta il nostro sistema di raccolta differenziata si conferma esempio di efficienza.

Siamo certi che riusciremo a cogliere risultati sempre più brillanti”.

Lo fa presente in una nota stampa l’assessore del Comune di Limatola Roberto Vertucci nel commentare i nuovi dati relativi alla raccolta differenziata.

“Già i numeri riferiti all’anno solare 2024 erano stati decisamente virtuosi – ha sottolineato l’esponente dell’Esecutivo Parisi – con un risultato che era stato dell’80 percentuale.

Con riguardo al 2025, apprendiamo, è stato fatto un ulteriore balzo passandosi all’84,3%.

Di questo dobbiamo rendere grazie a tutti gli attori in causa con particolare riguardo agli operatori e, ovviamente, ai cittadini che forniscono il loro determinante contributo con condotte sempre più rispettose delle norme.

I cittadini si stanno rivelando molto recettivi e attenti a quello che, ormai, è un cruciale snodo della vita delle Comunità”.

