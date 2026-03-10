Un’area politica progressista e riformista per contribuire a realizzare pure nel Sannio il campo largo. Che, poi, Antonio Iavarone, sindaco di Pannarano (assente alla conferenza stampa), imbocchi la strada di Avanti-Psi, mentre Giuseppe Addabbo, che pur ha lasciato il Pd, non aderirà ad alcun partito prima della elezione del presidente della Provincia in autunno, questo non conta granché ai fini del progetto: fra i quattro (con il sindaco di San Marco Angelo Marino e con Italo Palumbo) permane piena sintonia.

