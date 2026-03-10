Il Comune di Pontelandolfo ha ricevuto un finanziamento a valere sull’investimento 2.1 “Attrattività dei Borghi” (M1C3) Linea di Azione B – “Proposte di intervento per la rigenerazione culturale e sociale dei piccoli borghi storici” – finanziato dall’Unione Europea nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) a titolarità del Ministero della Cultura (MiC). Missione 1 Componente 3 (M1C3) – Investimento 2.1 – “Attrattività dei borghi”.

Così il Comune ha presentato un Progetto di rigenerazione culturale e sociale del Borgo di Pontelandolfo”, composto da 13 interventi, tra cui figura l’intervento relativo ai lavori di realizzazione di infrastrutture per la fruizione culturale – turistica con un percorso rievocativo dei fatti d’arme del 14 agosto1861.

