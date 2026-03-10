La sicurezza della Valle Caudina ed il nuovo presidio dei caschi rossi. Nella mattinata di ieri, un vertice operativo tra l’Amministrazione comunale di San Martino Valle Caudina, la Direzione regionale e il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco ha segnato il passaggio dalla fase di pianificazione a quella esecutiva per la realizzazione del nuovo Distaccamento dei Vigili del Fuoco.

Il sopralluogo tecnico ha permesso di definire una tabella di marcia serrata, volta a dotare il territorio di un presidio strategico atteso da anni.

