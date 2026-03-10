“La nota diffusa dal coordinamento provinciale di Noi di Centro rappresenta un esercizio politico al limite del surreale. Nel tentativo di impartire lezioni di improbabile ‘aritmetica politica’ a parlamentari eletti direttamente dai cittadini del Sannio, gli estensori del comunicato dimostrano di non conoscere (o fingere di non conoscere) i dati elettorali che oggi provano maldestramente a piegare alla propria narrazione”.
Lo afferma il Coordinamento provinciale di Fratelli d’Italia Sannio.
L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia