Tre vittorie consecutive, nove punti in sette giorni e una classifica che parla chiaro: il Benevento è ormai a un passo dal traguardo. Non che vi fossero molti dubbi, ma anche quelli residui sono stati definitivamente spazzati via nella giornata di ieri, quando è arrivata la sentenza sul caso Trapani: con la paventata esclusione dei granata, la Strega sarebbe stata la squadra più penalizzata di tutto il girone (insieme all’Atalanta Under 23) avendo vinto contro la formazione di Aronica sia all’andata che al ritorno, ma a sorpresa la decisione del Tribunale federale nazionale è andata in una direzione diversa; buon per i siciliani e anche per la formazione giallorossa che non si è vista togliere nessuno dei 73 punti conquistati legittimamente sul campo in 31 turni di campionato.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia