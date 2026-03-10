Si allarga il dibattito sulla realizzazione dell’elettrodotto Terna in terra sannita, a pochi giorni dalla pubblicazione delle particelle interessate dal passaggio della infrastruttura. Su queste pagine abbiamo parlato dell’ampia discussione generata dal progetto a Calvi, dove il tracciato alternativo (alternativo rispetto a quello originario, sviluppato da Terna in seguito alla richiesta del Comune) lambisce l’area del Ponte Appiano. Uno stato di cose che ha generato malumore tra residenti e attività ricettive di Cubante, ma anche tra i ‘vicini’ di Apice e Venticano. Ha preso forma un comitato che ha messo pressione al Comune e cercato di attivare quanti più canali possibili nel tentativo di scongiurare l’installazione dei tralicci in questa area, e nei mesi scorsi c’è stato un fitto dialogo anche con diversi rappresentanti di Palazzo Mosti.

