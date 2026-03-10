Giornata di lavori oggi a Circello che riguarderanno il verde pubblico. Infatti, il Comune ha deciso di procedere al taglio di alcuni alberi nel centro abitato.

Si tratta, nello specifico di ben 86 tigli, per cui il Responsabile del Settore 3 Urbanistica ed Edilizia, ha affidato il servizio di manutenzione straordinaria del verde pubblico, consistente nella potatura, smaltimento delle ramaglie e della bonifica delle aree interessate dai lavori.

