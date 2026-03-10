Avevamo paventato il rischio di ulteriori rincari ed effettivamente senza schiarite sullo scacchiere mediorientale gli aumenti alle stazioni di servizio non si sono fermati.

Non frena la corsa del prezzo dei carburanti, sulla base di listini predisposti dalle compagnie petrolifere e non certo dai gestori impianti e tanto meno dagli addetti.

L’impatto sulle tasche dei viaggiatori si fa più pesante di giorno in giorno. In Campania il rincaro mediano da inizio crisi nel Golfo Persico alle ultime ore è di 18,6 centesimi al litro per il gasolio, giunto a costare in Campania come dato medio 1,963 euro per il self service.

