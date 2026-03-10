Pubblicato da Il Sole 24 Ore il report Indice del Clima, con i dati su 107 capoluoghi relativi al benessere climatico come uno degli indicatori dell’indagine annuale della Qualità della vita.
Benevento città poco piacevole sul piano climatico al punto da essere inserita nella fascia bassa nazionale, al 97esimo posto su 107 capoluoghi monitorati. A pesare in negativo in particolare l’indice di calore, in termini di giorni con temperatura percepita sopra i 30 gradi e il 99esimo posto nazionale.
