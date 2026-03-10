Un altro passo nella direzione della governance compiuto dall’Asl di Benevento.

Attraverso un apposita delibera, la dg Tiziana Spinosa ha istituito il Gruppo referenti rischio clinico, dispositivo di vigilanza aziendale.

Un organismo coordinato dal direttore Uoc Prevenzione e Protezione, Risk Management Apollonia Di Mella, e formato da referenti di diverse sedi e diverse partizioni operative dell’Azienda Sanitaria Locale, con sedici titolari e sedici sostituti per assicurarne la continuità operativa.

