Continua la marcia di avvicinamento all’appuntamento referendario del 22 e 23 marzo del ‘Comitato Società Civile per il No al referendum costituzionale’.

Dopo gli incontri pubblici a Guardia Sanframondi e Castelvenere, il comitato nato agli inizi di febbraio e composto da Pd, Avs, Anpi, Cgil e Libera, ha preso posto sabato 7 marzo tra gli scranni dell’aula consiliare cerretese alla presenza di numerosi cittadini accorsi per l’occasione. A portare i saluti istituzionali in nome dell’amministrazione comunale guidata da Giovanni Parente è stato l’assessore Italo D’Andrea: «Ben vengano incontri come questi per informare la comunità, in un momento in cui il dibattito si divide più su ragioni politiche che referendarie. Da cittadino, prima che da assessore comunale, sono per il No. I problemi della giustizia sono altri, non la separazione delle carriere».

