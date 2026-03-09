Una mattinata di sport che stava per trasformarsi in una tragedia si è conclusa con un immenso sospiro di sollievo, grazie a una combinazione di prontezza medica e un incredibile assist giunto anche dalla buona sorte.

Durante una sfida di calcio dilettantistico presso il campo comunale ‘Armando Allegretto’ di Montesarchio, un giovane atleta di soli 16 anni è crollato al suolo, colpito da un improvviso arresto cardiaco che ha gelato il sangue di compagni e spettatori. In assenza di alcun colpo subito o contrasto dal gioco, lontano dall’azione, il ragazzo si è accasciato. La gravità della situazione si è palesata immediatamente chiara agli altri calciatori che, intuendo il pericolo di vita, hanno preso a prestare i primi soccorsi. Mentre i presenti tentavano disperatamente le prime manovre di rianimazione, ivi compresi alcuni genitori precipitatisi sul campo da gioco, è partita la chiamata d’emergenza alla centrale operativa del 118.

