Vannucchi 6,5: Rischia tantissimo sul cross di Fusco respinto dal palo: un errore in lettura che regala un brivido alla Strega. Reattivo su Sabbatani, bravo ad andare giù in un lampo. Si esalta anche nella ripresa, al meglio su D’Ursi: clean sheet tutto suo
Pierozzi 6,5: Ancora un fattore di testa: sale in cielo spalancando la Strega al raddoppio di Salvemini. La connection con il nove giallorosso funziona e regala scintille (70′ Saio 6: Centimetri in difesa per blindare il risultato: copione perfetto)
L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia