Non ce n’è per nessuno. Il Benevento non solo non si ferma, ma continua a spazzare via avversari e a portare punti pesanti a casa, con l’obiettivo di far diventare il prima possibile inappellabile la sentenza per la promozione diretta. I giallorossi battono anche il Sorrento (2-0) e chiudono nel migliore dei modi la settimana più importante del campionato, ossia con un vantaggio di ben 13 punti sul Catania che stasera ospiterà la Casertana al ‘Massimino’ (in giornata è attesa anche la sentenza sul caso Trapani che ormai può incidere solo relativamente sull’alta classifica).

