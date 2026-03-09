Giuditta avvisa: “Attenti all’inciucio contro Mastella, Ndc reagirebbe altrove”

Il senatore Domenico Matera ha gettato il sasso nello stagno, ma a farlo ribollire è Pasquale Giuditta, segretario regionale di Noi di centro e cognato di Clemente Mastella (nella foto, il sindaco con la moglie Sandra ieri a Potenza a tifare Benevento dopo essere stati già sugli spalti del Vigorito contro il Catania). Per Giuditta, “nel Beneventano il post voto delle elezioni per il rinnovo del Consiglio provinciale, nelle quali Noi di Centro ha confermato la sua preminenza politica conquistando 5 seggi su 10, è segnato da un acre puzza d’inciucio tra le forze di centrodestra e pezzi del Partito democratico testimoniata da recenti dichiarazioni dei parlamentari di centrodestra in carica, in particolare circa le elezioni per il Presidente della Provincia in agenda nel prossimo autunno”.

