“Accolgo con favore le dichiarazioni del senatore Domenico Matera e condivido pienamente la necessità che il centrodestra nel Sannio torni quanto prima a incontrarsi e a confrontarsi in maniera seria e strutturata”.

È quanto dichiara Domenico Parisi, commissario provinciale della Lega Salvini Premier. “È giunto il momento di aprire una fase nuova di dialogo tra tutte le forze della coalizione, affrontando insieme i temi strategici che riguardano il futuro del nostro territorio. Grazie all’impegno del ministro Matteo Salvini, molte questioni infrastrutturali stanno finalmente trovando soluzione; allo stesso tempo il centrodestra deve aprire una riflessione seria sulle grandi priorità per il Sannio: la gestione del ciclo idrico, la questione dei rifiuti, il rilancio dell’agricoltura, il sostegno alle aree interne, il lavoro e le politiche per lo sviluppo. Su questi temi serve una visione politica chiara e condivisa che metta davvero al centro gli interessi del territorio”, prosegue il numero uno dei salviniani nel Sannio.

