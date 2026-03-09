Un altro tassello di un percorso da favola. Ancora un successo al “Viviani”, sempre lì: oltre al Potenza, cade anche il Sorrento nella settimana perfetta della Strega. Una vittoria nel segno di Francesco Salvemini: l’attaccante giallorosso torna a esultare e trascina la sua squadra prima dal dischetto, poi da due passi, dopo la sponda di Pierozzi. Un successo che lancia ancora una volta la capolista: countdown ormai iniziato per l’appuntamento col traguardo. “Manca ancora tanto, c’è da pedalare in altre partite: non abbiamo fatto ancora nulla, dobbiamo continuare così”, confida Salvemini ancora mentalizzato verso il traguardo, in attesa della matematica. Un passo alla volta verso la promozione, avvicinata dalla doppietta dell’ex Audace Cerignola.
L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia