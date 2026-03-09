Non si ferma più. Il Benevento è ormai lanciato verso la promozione, batte anche il Sorrento e si avvicina ancora di più al traguardo.

Un’altra prova di forza per la Strega, al punto tale che Floro Flores fa fatica a trovare aggettivi per i suoi ragazzi: “Sono immensi, posso dire solo questo – ha dichiarato il tecnico giallorosso in conferenza stampa –. Abbiamo fatto una grande partita contro una squadra importante e che aveva bisogno di punti, il tutto nonostante i nostri acciacchi perché abbiamo perso anche Celia che avrebbe dovuto giocare. Ho chiesto loro l’ultimo sforzo di questa settimana e hanno risposto alla grande. Non immaginavo un percorso del genere all’inizio di questa avventura, ma i ragazzi mi hanno aiutato tanto e oggi siamo qui a goderci i risultati. Non so se nella mia vita professionale mi ricapiterà, perché c’è un rapporto speciale con tutti, anche con chi non gioca”.

