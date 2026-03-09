La provincia di Benevento resta prima in Italia per tasso di incidenza delle imprese femminili sul totale delle aziende.
Le aziende rosa rilevate sono 9.910, che rappresentano il 29,6 per cento del totale. E’ quanto emerge nel report Unioncamere sulle aziende femminili, diffuso a ridosso della Giornata Internazionale della donna celebrata ieri, 8 marzo.
Un primato delle aree interne della Campania con la provincia di Avellino, seconda con il 28,6 per cento di incidenza rispetto al totale, con le sue 12.013 aziende rosa.
Nel Sannio i numeri risultano in lieve arretramento, con il -0,23 per cento, in linea con una flessione di respiro nazionale, con una media dello 0,3 per cento.
L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia