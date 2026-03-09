Ad Apice partono i lavori di riqualificazione dei sentieri turistici religiosi a Santa Lucia.
Abbiamo parlato diffusamente di questa opera, finanziata con fondi collegati al Pnrr, che consentirà al Comune di rimettere a nuovo il percorso che dalla fontana di Sant’Antonio conduce al Convento, e di realizzare una strada ex novo ricalcando un vecchio sentiero ormai in disuso, dove correrà parallelo anche un percorso pedonale.
