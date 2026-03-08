Il generale Vannacci sbarca nel Sannio. Futuro Nazionale, il partito fondato dall’ormai ex europarlamentare eletto con la Lega di Salvini, comincia a fare proseliti anche in provincia di Benevento.
Tra i primi adepti, Silvio Falato, presidente del consiglio comunale di Guardia Sanframondi, nonché Marco Pugliese di Ceppaloni e Vito Pacca di Pannarano, promotori costituenti di Futuro Nazionale a Benevento. A destare maggiore curiosità è senza alcun dubbio l’adesione di Falato, candidatosi nella lista leghista “Sannio Insieme” alle Provinciali di una settimana fa.
