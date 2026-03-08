Per Marco Cuccurullo quella con il Benevento non potrà essere una partita come tutte le altre. Il centrocampista del Sorrento ritroverà non solo la squadra in cui è cresciuto calcisticamente, ma anche quella che gli ha dato la possibilità di muovere i primi passi tra i professionisti. Un legame che il tempo non ha cancellato, anche se oggi Cuccurullo è diventato uno dei punti fermi della formazione rossonera. «Affrontare il Benevento mi riporta indietro alla mia infanzia – racconta a Il Sannio Quotidiano -. È sempre una grande emozione, perché ritrovo il club che mi ha formato e fatto crescere. Ha rappresentato una tappa fondamentale del mio percorso e resterà sempre una parte importante della mia vita calcistica».

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia