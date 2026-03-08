Organizzato dal ‘Laboratorio per la felicità pubblica’ e dal Comune di Castelpoto, in collaborazione con Base Benevento e Argomenti 2000 Associazione di amicizia politica, giovedì scorso presso l’Aula consiliare di Castelpoto si è tenuto il decimo incontro con i sindaci e amministratori locali sottoscrittori del Manifesto per la felicità pubblica. Il tema affrontato è di quelli cruciali per i piccoli comuni: “Senza scuola non c’è comunità: difendere l’istruzione per salvare il territorio”. Hanno introdotto i lavori Vito Fusco sindaco di Castelpoto ed Ettore Rossi coordinatore del Laboratorio per la felicità pubblica. Sono intervenuti Morena Cecere vicesindaco di Montesarchio, Raffaele Di Leonardo sindaco di Guardia Sanframondi, Antonio Iavarone sindaco di Pannarano, Simone Paglia sindaco di Campolattaro, Danilo Parente sindaco di Apollosa, Domenico Rossi Assessore alle politiche sociali e istruzione del comune di Pietrelcina. Ha concluso i lavori don Matteo Prodi direttore della Scuola di impegno socio-politico della diocesi di Cerreto Sannita – Telese – Sant’ Agata de’ Goti.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia