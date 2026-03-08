La corretta gestione dei rifiuti è un pilastro fondamentale per la tutela dell’ambiente e del territorio. Per questo motivo, la Città di Sant’Agata de’ Goti ha definito un regolamento preciso per l’accesso e l’utilizzo del Centro di Raccolta situato nell’Area Pip Capitone. In tal senso la pronuncia del Consiglio comunale. Il centro si pone come un anello cruciale del sistema di raccolta differenziata che permette di massimizzare il recupero dei materiali e ridurre lo smaltimento in discarica.

L’accesso, ai sensi dell’approvato Regolamento, è riservato a diverse categorie di utenti, previa identificazione da parte degli operatori. Per le persone fisiche, la possibilità è riservata a residenti o che abbiano una dimora nel Comune, regolarmente iscritte al ruolo Tari. È obbligatorio esibire un documento di identità e la tessera sanitaria. Per le utenze non domestiche, possono accedere produttori di rifiuti urbani simili per natura e composizione a quelli domestici, previa stipula di una convenzione con il Gestore e soggetti particolari quali distributori, installatori e gestori di centri di assistenza di apparecchiature elettriche ed elettroniche.

