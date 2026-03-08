Pd, Marcantonio: “Con i suoi toni da marchese del Grillo, Mastella non agevola il dialogo nel centrosinistra”

Alla Provincia, il Pd perde il secondo seggio per appena 247 voti ponderati. Quanto brucia questa sconfitta?

“Spiace molto veder svanire l’elezione di un secondo rappresentante per una manciata di voti”.

Le Provinciali ma non solo. Filomena Marcantonio, segretaria del Pd da un mese, si sofferma sulle problematiche interne al partito e sul futuro del centrosinistra sannita.

Non molto tempo il Pd fa contava 6 consiglieri, ora appena 1, ha rimarcato Mastella: il campo largo potrà invertire la rotta?

“Mastella ricorda male. Il Pd ha avuto 5 consiglieri unicamente nel 2014 allorché elesse il compianto Claudio Ricci alla presidenza. Dal 2019 in poi i rappresentanti dem sono stati sempre 2, eccezion fatta per il 2021 quando, con il contributo determinante dei 5 Stelle, furono 3. La verità è che con questo sistema balordo la città capoluogo gioca un ruolo strabordante con 22mila voti affidati a soli 33 elettori”.

