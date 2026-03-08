Scuole chiuse lunedì a Castelvetere in Val Fortore, lo ha stabilito il sindaco Gianfranco Mottola con l’ultima ordinanza. La motivazione risiede nella necessità di effettuare interventi straordinari di sistemazione dell’impianto elettrico e idraulico all’interno dell’edificio scolastico sito in piazza Dante. L’edificio è stato di recente oggetto di lavori di completamento degli interventi di adeguamento alle vigenti disposizioni in tema di sicurezza e igiene sul lavoro ed abbattimento delle barriere architettoniche, che hanno comportato uno stop anticipato alle lezioni lo scorso luglio rispetto alla chiusura prevista dal calendario regionale.

