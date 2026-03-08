“Caro giovane, ti scrivo con il cuore di un sacerdote, ma prima ancora con il cuore di padre che guarda ai giovani con speranza e affetto. La notizia di ciò che ti è accaduto mi ha fatto pensare molto, non tanto per giudicare, ma per riflettere su quanto sia preziosa e delicata la stagione della giovinezza. La tua vita è un dono grande. E’ un seme che porta dentro di sé possibilità immensa”.

Inizia così la lettera aperta firmata da don Ezio Rotondi, parroco di Santa Maria Assunta e San Bartolomeo, scritta a pochi giorni da un’operazione dei Carabinieri che ha condotto all’arresto di un minore del posto, beccato con hashish, cocaina e marijuana sotto al letto.

