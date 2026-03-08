Continua l’impegno dell’Amministrazione Comunale di Telese Terme a sostegno del tessuto produttivo locale. Il Comune, in qualità di ente capofila del Distretto Commerciale Valle Telesina, ha ufficializzato la propria candidatura per l’accesso ai nuovi finanziamenti regionali. L’obiettivo è intercettare risorse fino a 225.000 euro per dare il via alla “Fase 2” del progetto di rilancio economico del territorio. Dopo il successo della prima fase, che ha visto numerosi commercianti telesini beneficiare di contributi diretti a ristoro delle perdite subite durante l’emergenza Covid, l’attenzione si sposta ora su interventi strutturali e di promozione collettiva.Sull’iniziativa è intervenuto il primo cittadino, Giovanni Caporaso, sottolineando l’importanza della continuità amministrativa: “La nostra visione per Telese Terme passa inevitabilmente attraverso il sostegno a chi, ogni giorno, tiene vive le nostre strade con il proprio lavoro. Essere capofila di questo Distretto ci permette di coordinare una strategia di crescita che non riguarda solo i singoli, ma l’intera comunità. Vogliamo rendere la nostra città sempre più attrattiva per i visitatori e competitiva per gli investitori”. L’Assessore alle Attività Produttive, Marilia Alfano, che ha seguito da vicino l’iter del Distretto sin dalla sua nascita, ha così commentato l’avvio di questa nuova fase: “Il commercio non è solo un dato economico, ma rappresenta la nostra identità e un fondamentale presidio sociale. Con questa seconda parte del progetto puntiamo a interventi mirati: dal marketing territoriale alla rigenerazione urbana. Vogliamo migliorare il decoro delle aree commerciali con nuovi arredi, segnaletica e cura del verde, rendendo Telese e la Valle Telesina un polo d’eccellenza turistica e commerciale. Siamo al fianco di chi alza ogni giorno la saracinesca con sacrificio e passione”.

Fondamentale, per l’Amministrazione, stare vicini ai commercianti e alle imprese del territorio. I risultati della prima fase lo dimostrano.Molti commercianti di Telese Terme hanno beneficiato di contributi economici concreti, anche a ristoro delle difficoltà subite durante il periodo Covid, quando i negozi avevano dovuto chiudere .“La loro soddisfazione è stata la nostra più grande conferma – commentano gli amministratori -. Un grande risultato. Oggi proseguiamo, con ancora più determinazione, con la seconda parte che riguarda i Comuni e l’intero territorio.

Il piano di investimenti presentato per il finanziamento regionale si articola su tre pilastri fondamentali: Marketing Territoriale: Attività di comunicazione, eventi e iniziative di animazione per valorizzare il distretto; Riqualificazione Urbana: Interventi nelle “aree naturali” del commercio, con nuovi arredi, cura delle aree verdi e miglioramento dell’accessibilità; Sostegno alla competitività: Misure volte a migliorare la fruibilità commerciale e turistica dell’intero territorio.Con il claim “Si compra qui. Si cresce qui. Si crede qui”, l’Amministrazione ribadisce il proprio ruolo di guida in un processo di rinnovamento che vede le imprese locali come motore principale del futuro di Telese Terme.