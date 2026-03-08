Aumentano nel Sannio frequenza e consistenza dei rifornimenti alle stazioni di servizio. C’è grande preoccupazione tra gli utenti, che stanno facendo il pieno di carburante. Sono frequenti le domande sui prezzi più convenienti, sulle evidenti differenze dei costi tra aree urbane e autostrade, e poco cambia se il rifornimento sia self service. Sta di fatto che i rincari si sono assestati tra i 10 e 15 centesimi per litro al fai da te. Si viaggia quindi intorno alla soglia dei 2 euro per il gasolio, in città come lungo i collegamenti principali in provincia.

